أخبار اليمن : 151 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة

151 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية، 151 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات تضمنت تحليق طائرة تجسسية في أجواء حيس، و61 خرقًا بقصف مدفعي، و89 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
وتواصل قوى العدوان إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مناطق مختلفة بالحديدة، بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.
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