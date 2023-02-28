عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص إلى 2.3 تريليون ريال بنهاية يناير



أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، تراجع الموجودات الأجنبية للبنك بـ9.4 مليار ريال في يناير لتقف عند 1.640 تريليون ريال. كما أظهرت البيانات ارتفاع إقراض المصارف للقطاع الخاص في نفس الفترة بشكل طفيف ليلامس 2.3 تريليون ريال. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس في الأول من فبراير إلى 5.25% أسوة برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنفس النسبة.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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