عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أوبر” تعلن وقف عمليات “كريم” في قطر



أعلنت مجموعة أوبر لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في رسالة بعثت بها إلى عملائها في قطر، وقف عمليات شركة “كريم” التابعة لها في الشرق الأوسط داخل الدولة الخليجية.

يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد شهرين من كأس العالم في قطر الذي كانت فيه السيارات التي تحمل علامة “كريم” جزءا من خطط البطولة الرسمية لنقل المشجعين الزائرين.

وكانت “أوبر تكنولوجيز” قد استحوذت على شركة “كريم” في عام 2019، مقابل 3.1 مليار دولار، مما منح الشركة الأميركية الهيمنة على السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وباكستان.