شكرا لاهتمامكم بخبر “BlackRock” تحدد الأسهم المفضلة للاستثمار في الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “BlackRock” تحدد الأسهم المفضلة للاستثمار في الفترة المقبلة



قال خبير ومدير استثمار في “BlackRock” كريم شديد، إن الأسواق خلال فبراير الحالي تسعر أسعار الفائدة عند مستواها الأعلى عند 5.4%، بأكبر من المستويات المقدرة في يناير.

وأضاف شديد، في مقابلة مع “العربية”، أنه مع وصول الفيدرالي لهذا المستوى فإنه لن يخفض أسعار الفائدة بشكل سريع، وقد يستمر عند هذه المستويات لبقية عام 2023 وأوائل 2024.

وذكر أن البقاء عند هذه المستويات سيكون بسبب التضخم، لافتا إلى أن أرقام التضخم الأخيرة كانت قوية.

وأفاد بأن أسهم القيمة مفضل للاستثمار في الوقت الحالي، بما أن التضخم مستمر، لافتا إلى أن تراجع مستويات التضخم في الفترة المقبلة سيكون بطيئا.

وتابع: “أيضا بعض أسهم التكنولوجيا مفضلة للاستثمار في الفترة المقبلة، في المقابل قد تعاني أسهم أخرى مع رفع أسعار الفائدة”.

وقال شديد، إن “BlackRock” تفضل الاستثمار في سندات الشركات أكثر من سندات الخزينة.