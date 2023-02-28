أخبار اليمن : صنعاء تعلن صرف نصف معاش عبر مكاتب البريد

صنعاء تعلن صرف نصف معاش عبر مكاتب البريدبدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، صرف النصف الأول من معاش أبريل ٢٠٢٠م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، أن الإجراءات المالية استكملت وتم ضخ المبالغ النقدية للبريد للصرف اعتباراً من الاثنين السابع من شعبان 1444م، داعيا المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بالجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن والسياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية.

وأشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بالمتقاعدين والتخفيف عن معاناتهم بسبب العدوان والحصار، تسعى لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.