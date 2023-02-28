شكرا لاهتمامكم بخبر JLL: نماذج العمل الهجينة ستبقى عنصراً أساسياً في مشهد العمل بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن JLL: نماذج العمل الهجينة ستبقى عنصراً أساسياً في مشهد العمل بالسعودية



ذكر تقرير لشركة إدارة العقارات والاستثمارات JLL أن نماذج العمل الهجينة ستبقى عنصراً أساسياً في مشهد العمل وقطاع المكاتب المستقبلي مما يدفع الشركات في السعودية إلى البحث عن استخدامات جديدة لمكاتبها، مع تغيير مجموعة خططها الاستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد.

وقال المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في السعودية سعود السليماني، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن جائحة كورونا سرعت بشكل كبير التغيير في القطاع العقاري.

ووفقاً لاستطلاع مستقبل العمل الذي أجرته “JLL” اتفق 77%، من شركات العقارات التجارية على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية.

وتوقع التقرير أن يكتمل 629 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في العاصمة الرياض، و87 ألف متر مربع أخرى في جدة.

وأضاف السليماني “أكبر تغيير شهدهما القطاع العقاري هما التقنية والاستدامة”.

ولفت إلى أن النظرة إلى العمل اختلفت، ويوجد موظفون يعملون من أماكن مختلفة بشكل إلكتروني.

“بيئة العمل في الشركات وأيضا في الجهات الحكومية اختلفت، حيث تركز على استقطاب الكفاءات أكثر من أنه يكون عملا مكتبيا بشكل مهمش”، بحسب السليماني.

وأكد وجود انخفاض في الطلب على المكاتب في العقارات التقليدية.