شكرا لاهتمامكم بخبر 15 مؤسسة مالية تُقيم سهم “سابك”.. و102.6 ريال السعر المستهدف خلال 12 شهرا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن 15 مؤسسة مالية تُقيم سهم “سابك”.. و102.6 ريال السعر المستهدف خلال 12 شهرا



أوصت 57% من 15 مؤسسة مالية محلية ومحلية بشراء سهم السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، فيما أصى 29% منهم الاحتفاظ، أما 14% المتبقية فأوصت بالبيع.

وذكرت هذه المؤسسات التي تقوم بتقييم سهم “سابك”، أن متوسطُ السعرِ المستهدف خلال 12 شهراً، يقفُ عند 102.6 ريال للسهم، وهو أعلى بنحوِ 16% من السعرِ الحالي.

ويأتي بنك “HSBC” من بينِ المؤسسات العالمية التي توصي ببيع السهم، وقدر السعرَ العادلَ للسهم عند 78 ريالا، بينما “جي بي مورغان” يرى السعرَ العادلَ للسهم عند 100 ريال ويوصي بالشراء، وكذلك “غولدمان ساكس” يرى السعرَ العادلَ للسهم عند 103.8 ريال، ويوصي بالشراءِ أيضا.

أما البنوكِ السعودية التي تغطي السهم، فإن شركة “SNB” كابيتال ترى السعرَ العادلَ للسهم عند 95.4 ريال، وتوصي بالشراء، بينما الراجحي كابيتال ترى السعرَ العادلَ عند 90 ريالاً، وتوصي بالاحتفاظ أو الحياد.

كذلك الرياض كابيتال، فترى السهمَ العادلَ عند 95 ريالاً، وتوصي بالاحتفاظ أيضا.

وحول أداء سهم سابك منذ مطلع العام فإنه مستقر، بينما ينخفض بنسبة 27% على مدار عام كامل، وعند مقارنة بأداء مؤشر “تاسي” على مدار عام متراجع بـ20%.

الجدير بالذكر أن هذه التوصيات هي قبل صدور النتائج صباح اليوم، وبالتالي من المتوقع تحديثها بعد النتائج.

أظهرت نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” المالية السنوية، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 94% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 0.29 مليار ريال (0.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي دخل “سابك” بنسبة 84% مقارنة بصافي دخل بلغ نحو 1.84 مليار ريال (0.49 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022.

وانخفض صافي أرباح “سابك” بنسبة 28.35% في 2022، إلى نحو 16.53 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.07 مليار ريال في 2021.

وأرجعت “سابك” في بيان على “تداول السعودية”، سبب انخفاض صافي الربح في 2022، على أساس سنوي، إلى انخفاض هوامش الربح لمعظم المنتجات الرئيسية مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع متوسط أسعار مواد اللقيم وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع قابل ذلك جزئيًا زيادة في الكميات المبيعة.

وذكرت أنه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية والرأسمالية بصافي مبلغ 1.49 مليار ريال قابل ذلك جزئيا تسجيل مكاسب من إعادة تقييم و بيع بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بمبلغ 0.59 مليار ريال.