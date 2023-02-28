عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “فيتول” تتوقع ارتفاع أسعار النفط لـ100 دولار بالنصف الثاني من 2023



توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة “فيتول” راسيل هاردي، ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من 2023 إلى حدود 90 أو 100 دولار للبرميل مشيرا إلى أن الطلب حينها قد يبلغ مستوى تاريخيا.

وأضاف هاردي أن المعروض سيواجه ضغوطا نتيجة ارتفاع الطلب، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط هذا العام بنحو 2.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الماضي.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة “فيتول” أنه على المدى الطويل فإن خطط الاستثمار الهائل في الطاقة المتجددة ستسرع الوصول إلى ذروة استهلاك النفط مع نهاية العقد على حسب توقعاته، مشيرا إلى أن الاستثمار في النفط يجب أن يستمر في غضون ذلك.