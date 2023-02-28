عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أوروبا “تقتل” سيادتها الاقتصادية بفرض قيود على تجارتها مع روسيا



قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أوروبا تقتل سيادتها الاقتصادية، وقيود الاتحاد الأوروبي على التجارة مع روسيا ستزيد من اعتماده على المنافسين المباشرين. وأضاف لافروف، أن تهديد بروكسل بمعاقبة البلدان الأخرى لعدم امتثالها للعقوبات على موسكو سيزيد من رفض السياسة الغربية في العالم.

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