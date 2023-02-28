شكرا لاهتمامكم بخبر أداني الهندية تسدد قروضا حجمها 790 مليون دولار بنهاية مارس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أداني الهندية تسدد قروضا حجمها 790 مليون دولار بنهاية مارس



قال مصدران مطلعان لوكالة “رويترز” إن مجموعة أداني الهندية تعتزم سداد قروض مضمونة بأسهم، بعضها لم يُستحق بعد، بقيمة تتراوح بين 690 و790 مليون دولار بنهاية شهر مارس/آذار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه المجموعة جولة ترويجية لطرح سندات هذا الأسبوع في سنغافورة وهونغ كونغ بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وسط تراجع لأسعار أسهمها وتعرضها لتحقيق من الجهة التنظيمية.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما إن “أداني جرين إنرجي” تعتزم أيضا إعادة تمويل سنداتها التي تستحق في 2024 من خلال خط ائتمان لثلاث سنوات بقيمة 800 مليون دولار.

وأضافا أن الشركة عرضت الخطتين على حملة السندات في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تنتهي الجولة التسويقية التي تستمر ثلاثة أيام غدا الأربعاء.

ولم يرد متحدث باسم مجموعة أداني حتى الآن على طلب للتعقيب. وأبلغ المدير المالي للشركة جوجيشندر سينغ وكالة “بلومبرغ” أن المجموعة لا تدرس إعادة تمويل الديون أو رفع رأسمالها.

وخسرت سبع شركات ضمن مجموعة أداني أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن أصدرت شركة هيندنبرغ للأبحاث المالية تقريرا في 24 يناير/كانون الثاني تضمن مزاعم بالتلاعب في الأسهم والاحتيال الضريبي وأشار لمخاوف بشأن مستويات الدين.

ورفضت أداني تلك المزاعم ونفت ارتكاب أي مخالفات.

وارتفع سهم شركتها الرئيسية أداني إنتربرايزس 7.8%، في التداولات الصباحية بينما ارتفع سهم أداني جرين إنرجي 3.75%.