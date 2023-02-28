عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “أملاك للتمويل” 10% إلى 96.7 مليون ريال في 2022



تراجع صافي أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل، بنسبة 10.24% في 2022، إلى نحو 96.72 مليون ريال، مقابل نحو 107.75 مليون ريال في 2021.

وأرجعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، انخفاض الأرباح السنوية، إلى ارتفاع التكلفة التمويلية، وزيادة مصاريف التشغيل، والتي عوضت جزئيا بالزيادة من الدخل في الأنشطة التمويلية خلال العام 2022.

وتراجع إجمالي ربح العمليات بنسبة 3.39% في 2022، إلى نحو 224.25 مليون ريال، مقابل 232.13 مليون ريال في 2021.