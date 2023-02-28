عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية



قال نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة تاس، اليوم الثلاثاء، إن موسكو لا تعتزم الانسحاب من منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن الانسحاب من منظمة التجارة سيؤدي إلى “عزلة ذاتية” للاقتصاد الروسي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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