عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن استقرار أرباح “سبكيم العالمية” عند 3.59 مليار ريال في 2022



أظهرت النتائج المالية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم العالمية”، ارتفاع صافي أرباحها هامشياً بنسبة 0.1% في 2022، إلى نحو 3.595 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 3.592 مليار ريال في 2021.

وأرجعت “سبكيم العالمية” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، زيادة صافي الأرباح خلال 2022، على أساس سنوي، إلى ارتفاع كمية المبيعات لمنتجات الشركة نتيجة لزيادة كفاءة واعتمادية المصانع، على الرغم من انخفاض هوامش الربح نتيجة انخفاض أسعار المنتجات وزيادة أسعار بعض المواد الأولية .

وأشارت إلى انخفاض تكاليف التمويل نتيجة لخفض نسبة الدين وكذلك تقليل المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض مصروف الزكاة.

وأوضحت الشركة، أنها تمكنت من تخفيض القروض طويلة الأجل بنهاية العام 2022 بمبلغ 2.04 مليار ريال مقارنة بنهاية العام 2021. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية من 34% في العام 2021 إلى 20% في عام 2022.