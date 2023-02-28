عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تراجع أرباح “سابك” 28% إلى 16.5 مليار ريال بنهاية 2022



أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي أرباحها بنسبة 94% في الربع الرابع من 2022، إلى نحو 0.29 مليار ريال (0.08 مليار دولار)، مقارنة بنحو 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع الرابع من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفاض صافي دخل الشركة بنسبة 84% مقارنة بصافي دخل بلغ نحو 1.84 مليار ريال (0.49 مليار دولار) في الربع الثالث من 2022.

وانخفض صافي أرباح “سابك” بنسبة 28.35% في 2022، إلى نحو 16.53 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.07 مليار ريال في 2021.