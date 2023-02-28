شكرا لاهتمامكم بخبر خلال أقل من 48 ساعة.. “تسلا” قد تكشف النقاب عن سيارة جديدة تنافس “كورولا” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن خلال أقل من 48 ساعة.. “تسلا” قد تكشف النقاب عن سيارة جديدة تنافس “كورولا”



بعد أقل من 48 ساعة، سيقدم الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، إيلون ماسك، عرضاً تنتظره الأسواق وصناعة السيارات والمستهلكون بفارغ الصبر.

وخلال الحدث المعروف باسم يوم تسلا – ” Investor Day”، المقرر في الأول من مارس، وعد ملك التقنية بإعلانات عن مستقبل “مشرق”.

في الوقت الحالي، فإن الشيء الوحيد المؤكد، هو كشف النقاب عن المرحلة الثالثة من المخطط العام لشركة “تسلا” في ذلك اليوم، وفقاً لما ذكره موقع “The Street”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

ويهدف المخطط العام أو مشروع “ماسك” الرئيسي إلى تحويل وسائل النقل وإنقاذ الكوكب من الموت بسبب التلوث.

نموذج تسلا 2

نشر ماسك، في الأسابيع الأخيرة أجزاء مختلفة من المعلومات حول “Cybertruck” المرتقبة، وهي أول شاحنة بيك أب من تسلا بتصميم مستقبلي، مما يشير إلى أنه سيكشف النقاب عن النموذج الموعود بالإنتاج الضخم في الأول من مارس.

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج “سايبر ترك”، في وقت لاحق من هذا العام.

وألمح ماسك أيضاً في رسالة غامضة إلى أنه قد يكشف عن مركبة جديدة. يذكر أن الشركة لم تطلق أي سيارات جديدة منذ عام 2019.

وتوقع العديد من الخبراء، أن يكشف ماسك النقاب عن الطراز 2، والتي سيصل سعرها إلى 25000 دولار.

كما أفاد تقرير “The Street”، أن الكشف عن المرحلة الثالثة من المخطط العام لـ “تسلا”، قد يكشف النقاب عن عدد كبير من التحديثات على خارطة طريق المنتج والتي من المحتمل أن تتضمن تحديثات لتوقيتات إطلاق “Cybertruck”، وعمليات التسليم الخاصة بها، فضلاً عن سيارة جديدة بسعر 25 ألف دولار، وفقاً للمحلل في “Wedbush”، دان إيفز.

أرخص في الإنتاج

وستسمح سيارة بقيمة 25000 دولار لشركة تسلا بالوصول إلى 80% من سوق السيارات.

بدوره، قال المحلل في NewStreet Research، بيير فيراجو: “نتوقع أن يكون الطراز 2 أقل في المدى بنسبة 15% وأخف وزناً بنسبة 30% مع بطارية أصغر بنسبة 25% من الطراز 3”.

كما توقع، أن يتم بناء الطراز 2 بنسبة 37% أقل في التكلفة من الطراز 3. وينشأ نصف الفرق مباشرة من كون السيارة أصغر، والنصف الآخر في الغالب من التصميم والهندسة المعمارية وابتكارات التصنيع.

ويشار إلى أن السعر الأساسي لطراز 3، من “تسلا” يبلغ 42،990 دولاراً أميركياً، وفيما تمثل تكلفة العمالة لكل وحدة منتج 2400 دولاراً للطراز 3 وستكون عند 1200 دولاراً للطراز 2.

ومن المتوقع أن يقرب الطراز 2 شركة “تسلا” من هدفها المتمثل في إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030 وإحداث تقدم في الأسواق الناشئة مثل الهند. وستصبح السيارة أيضاً منافساً مباشراً لـ “تويوتا كورولا” التي يبدأ سعرها من 21.550 دولاراً.

وعد ماسك بأن تسلا ستنتج 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مما يجعلها أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم. في العام الماضي، أنتجت “تسلا” 1.37 مليون سيارة.