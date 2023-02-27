أخبار اليمن : ترحيل 100 مهاجر أفريقي غير شرعي من صعدة

ترحيل 100 مهاجر أفريقي غير شرعي من صعدة
رحلت شرطة محافظة صعدة 100 شخص من المهاجرين غير الشرعيين، جميعهم يحملون الجنسيات الأفريقية.
وأفادت شرطة صعدة بأنه تم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من مركز الإيواء بالمحافظة إلى مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة صنعاء ليتم إعادتهم إلى بلدانهم في وقت لاحق.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد أعلنت عن وصول نحو 22 ألف مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال شهرين.
وقالت المنظمة الأممية في آخر تقرير لها، إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها، سجلت وصول 10 آلاف و707 مهاجرين إلى اليمن، خلال يناير 2023".
وذكرت أن هؤلاء "يزيدون بنسبة 1 بالمائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، حيث وصل اليمن 10 آلاف و620 مهاجراً أفريقياً".
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