شكرا لاهتمامكم بخبر بوتين يكرّم ستيفن سيغال.. ويمنحه “وسام الصداقة” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بوتين يكرّم ستيفن سيغال.. ويمنحه “وسام الصداقة”



كرّم فلاديمير بوتين الاثنين الممثل الأميركي ستيفن سيغال، نجم هوليوود السابق الذي أصبح مدافعاً شرساً عن الرئيس الروسي في السنوات الأخيرة، وسانده أخيراً بعمليته العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وثيقة نُشرت على الموقع الحكومي الرسمي المختص بالشؤون القانونية، أن بوتين وقع مرسوماً بمنح “وسام الصداقة” للممثل “لمساهمته الكبيرة في تنمية التعاون الثقافي والإنساني الدولي”، وفق فرانس برس.

تقرب من قادة عدة في العالم

يشار إلى أن سيغال البالغ 70 عاماً والمتخصص في رياضة أيكيدو القتالية، من أبرز نجوم السينما الأميركية في الثمانينيات والتسعينيات.

لكن مع تراجع وهجه في مجال السينما، تقرب الممثل المولود في ميشيغن تدريجياً من قادة عدة في العالم، بينهم خصوصاً زعيم الكرملين.

جواز سفر روسي

وفي عام 2016، حصل على جواز سفر روسي تسلمه من بوتين، مع احتفاظه بجنسيته الأميركية. وهو يقيم مذاك في روسيا، وانضم في عام 2021 إلى حزب قومي.

فلاديمير بوتين وستيفن سيغال في موسكو (أرشيفية من فرانس برس)

وفي أغسطس الماضي، سافر سيغال إلى شرق أوكرانيا للقاء زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا في دونيتسك، دينيس بوشلين، وعرض دعمه.

ثم زار سجن أولينيفكا، بالقرب من دونيتسك، حيث قُتل عشرات السجناء الأوكرانيين في انفجار استهدفه خلال الصيف الفائت.

فيديو لدعم بوتين

كذلك سجل سيغال، بمناسبة عيد ميلاد بوتين السبعين في أكتوبر، شريط فيديو لدعم الرئيس الروسي الذي وصفه بأنه “أحد أعظم القادة في العالم”.

وأضاف: “آمل حقاً، وأدعو الله أن يحصل على الدعم والحب والاحترام الذي يحتاجه. وأن تنتهي جميع المحن الحالية قريباً، وأن نعيش في عالم يسوده السلام”.