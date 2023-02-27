شكرا لاهتمامكم بخبر غولدمان ساكس يخفض توقعه لسعر برنت إلى 90 دولار للبرميل في الربع الثاني 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن غولدمان ساكس يخفض توقعه لسعر برنت إلى 90 دولار للبرميل في الربع الثاني 2023



خفض بنك غولدمان ساكس، توقعه لسعر برنت إلى 90 دولار للبرميل في الربع الثاني من عام 2023، مقابل تقدير سابق عند 105 دولارات للبرميل.

وتوقع البنك ارتفاع أسعار النفط تدريجيا إلى 100 دولار للبرميل بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وهو المستوى المتوقع استمراره في 2024، بافتراض زيادة إنتاج أوبك مليون برميل يوميا في النصف الثاني.

وقال البنك: “إذا أبقت أوبك على إنتاجها الحالي، فمن المحتمل أن يصل سعر برنت إلى 107 دولارات للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول”، وفق رويترز.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن يصل سعر برنت إلى 100 دولار للبرميل في ديسمبر/ كانون الأول إذا أبقت روسيا وأوبك على إنتاجهما الحالي، وزاد قليلا بالنسبة للولايات المتحدة، وإذا كان طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل قليلا من خط الأساس.

وتوقع غولدمان ساكس، تعافيا للطلب الصيني وأن يدفع ثبات حجم الإمدادات من الدول غير الأعضاء في أوبك السوق إلى العجز اعتبارا من يونيو حزيران فصاعدا.

ويفترض البنك الأميركي أن أوبك ستتراجع خلال اجتماعها في يونيو/ حزيران عن تخفيضات الإنتاج المقررة.