شكرا لاهتمامكم بخبر إلغاء مقترح وضع سعر استرشادي للسلع الاستراتيجية في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن إلغاء مقترح وضع سعر استرشادي للسلع الاستراتيجية في مصر



كشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية بمصر علاء عز في مقابلة مع “العربية” اليوم الاثنين، عن إلغاء وضع سعر استرشادي للسلع الاستراتيجية التي اقترحها مجلس الوزراء المصري.

وأرجع عز إلغاء قرار الأسعار الاسترشادية إلى صعوبة التطبيق.

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وأوضح أنه تم دراسة مقترح السعر الاسترشادي للسلع الاستراتيجية، وخلص إلى تأثيرها السلبي على الأسواق.

وأضاف أنه طبقاً للقانون لا يوجد آلية تجبر البائع على الالتزام بالسعر الاسترشادي والذي سيتسبب في عدم استقرار الأسواق.

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وقال إن هناك مبادرة جديدة بين اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية في مصر، لتثبيت أسعار السلع الغذائية بالسوق المحلية لتجنب حدوث قفزات في أسعارها مع حلول شهر رمضان.