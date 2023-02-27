أخبار اليمن : صنعاء تمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي

صنعاء تمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي
وجهت وزارة الزراعة والري، بمنع استيراد الزبيب والثوم الخارجي.
وأوضح نائب وزير الزراعة الدكتور رضوان الرباعي، أن منع استيراد الزبيب والثوم الخارجي يهدف إلى تشجيع وحماية الإنتاج المحلي من هذين المحصولين، لما يترتب على الاستيراد من خسائر على المزارعين، واستنزاف للعملة الصعبة.
وأكد على أهمية التزام المستوردين بالتعميم الصادر عن الوزارة.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة تسعى في إطار خططها وبرامجها إلى حماية وتشجيع المنتجات الزراعية المحلية وتنظيم تداولها في الأسواق.
وشدد الرباعي على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لدعم المنتجات الزراعية المحلية من خلال منع دخول أي كميات من المنتجات الخارجية وفي مقدمتها الزبيب والثوم.
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