أخبار اليمن : تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في ذمار

تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في ذماردشنت الشركة اليمنية للغاز "منشاة ذمار" اليوم المرحلة الثالثة من استبدال اسطوانات الغاز التالفة للمواطنين مباشرة بأسطوانات مصانة مجاناً.

وفي التدشين، أكد وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق أهمية هذه الخطوة في الحد من الأخطار التي تتسبب بها الاسطوانات التالفة على حياة الأسرة والمجتمع.

ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الخطر الذي تسببه الاسطوانات المعرضة للتسرب وتقديم خدمة الغاز المنزلي في اسطوانات آمنة.

وثمن دور الشركة اليمنية للغاز ومنشأة الغاز بذمار على جهودها في تغطية احتياجات المجتمع من الغاز المنزلي.

بدوره أشار الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز علي معصار، إلى أن عملية استبدال الاسطوانات التالفة لهذه المرحلة والتي تشمل 500 اسطوانة مصانة تأتي ضمن جهود الشركة للحد من الأخطار التي تتسبب بها الاسطوانات التالفة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أن الشركة استبدلت خلال المرحلتين السابقتين ألف و700 اسطوانة بشكل مباشر من خلال النزول الميداني إلى الأحياء والحارات.. مبينا أنه سيعقب هذه المرحلة توزيع أربعة الآف اسطوانة بشكل مجاني.

ولفت إلى الدور المعول على وسائل الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز والحفاظ عليها حتى لا تتسبب بكوارث على المجتمع.

وبين أن قيادة الشركة تبذل جهودا في التنسيق مع الإدارة في صافر لتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز بما يغطي أي متطلبات خاصة في ظل شهر رمضان المبارك.

بدوره أوضح مدير منشأة شركة الغاز بذمار نبيل المتوكل، أن المنشأة تقوم بالنزول الميداني واستلام الاسطوانات التالفة من المواطنين وإعادتها لهم بشكل مباشر مجانا.. داعيا المواطنين إلى التعامل الآمن مع الاسطوانات والالتزام بإجراءات السلامة.

فيما أشار نائب مدير المنشأة جميل الباردة، إلى حرص المنشأة على إيصال اسطوانة الغاز المصانة حرصا على سلامة المواطنين ، مبينا أن الشركة ووجهت باستبدال الاسطوانات التالفة المتمثلة بالأسطوانات منزوعة الطوق أو القاعدة أو تالفة الصمام بأسطوانات مصانة حماية للمجتمع من أخطار تسرب الغاز.