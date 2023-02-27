عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بريطانيا تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي







أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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