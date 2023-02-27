عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “العرض المتقن” تعلن ترسية مشروع بقيمة 84.45 مليون ريال



أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية عن ترسية مشروع الرسائل النصية والربط الرقمي مع مزودي الخدمة “BSMSS” لصالح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لمدة 24 شهراً ميلادياً بقيمة إجمالية قدرها 84.45 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة). وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن المشروع يتضمن توفير خدمات الرسائل النصية مع جميع مزودي الخدمة بشكل مباشر. وأضافت أنه يتضمن أيضاً تأسيس وتركيب وتشغيل أجهزة إدارة نظام مراقبة لدوائر البيانات، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل وإدارة وصيانة أجهزة المشروع. وأشارت إلى أن قيمة مشاريع الشركة تحت التنفيذ بلغت 2.12 مليار ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة).

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