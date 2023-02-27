عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “المعمر لأنظمة المعلومات” ترسي مشروعاً مع “هيئة البيانات” بـ228.8 مليون ريال



أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات “إم آي إس” عن ترسية مشروع الدعم الفني لتقنية الأنظمة المفتوحة المرحلة الثالثة TSOS3 مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي بقيمة إجمالية قدرها 228.77 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة). وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، إن المشروع يهدف إلى زيادة خبرة وتعزيز مراكز تقنية المعلومات في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وتقديم الدعم اللازم لتطبيق الخدمات و التقنيات.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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