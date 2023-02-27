أخبار اليمن : قتيل و69 جريحاً جراء زلزال جديد يضرب تركيا

قتيل و69 جريحاً جراء زلزال جديد يضرب تركياضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الإثنين، مدينة ملاطية التركية، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة أكثر من 60 آخرين بجروحٍ مختلفة.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن شخصاً واحداً قُتل وأصيب أكثر من 60 آخرين فيما انهار عدد من المباني في زلزال جديد ضرب مدينة ملاطية بتركيا اليوم، في الوقت الذي لا تزال فيه عمليات الإغاثة ورفع الأنقاض مستمرة من آثار الزلزال المدمر الذي أصاب البلاد قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت تركيا اليوم زلزال عنيف بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، حيث ضرب ناحية غول باشي بمحافظة أديامان.

من جانبه، أفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يونس سيزر، بتسجيل تسعة آلاف و990 هزة ارتدادية عقب الزلزال.. مبينًا أن أعمال البحث والإنقاذ انتهت في نحو 21 ألف مبنى، وأن التركيز حاليا على إزالة الأنقاض بالكامل في المناطق المتضررة.