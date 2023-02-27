شكرا لاهتمامكم بخبر تغريم شركة سعودية 13 مليون ريال لحجب معلومات عن تدفق السلع خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تغريم شركة سعودية 13 مليون ريال لحجب معلومات عن تدفق السلع خلال أزمة كورونا



عاقبت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية شركة ارتكبت مخالفة حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق بفرض غرامة مالية قدرها 13 مليون ريال.

وقالت الهيئة إن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف) ارتكبت مخالفات عبر امتناعها عن تمكين مأموري الضبط والمحققين من أداء مهامهم الموكلة إليهم.

وأشار بيان الهيئة إلى تفاصيل المخالفة تعود إلى مؤشرات أولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة خلال أزمة كورونا، من خلال الحد من تدفق السلع والخدمات للسوق أو الامتناع عن التعامل فيها.

وأوضحت أن النظام يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.

وتضمن القرار إيقاع غرامةٍ مالية قدرها 13 مليون ريال على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها.

وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار.