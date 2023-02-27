أخبار اليمن : أمطار رعدية وتحذير من تشكل السيول والضباب

أمطار رعدية وتحذير من تشكل السيول والضباب
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية على أجزاء من بعض المحافظات، منبهاً من تدني الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب خلال الساعات القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحياناً مساء اليوم على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، عمران، صنعاء، ذمار، وإب.
وأشار إلى احتمال امتداد الأمطار شرقاً وبشكل أخف إلى شمال محافظة الضالع وجنوب محافظة البيضاء.
وحسب المركز قد تهب رياح معتدلة إلى نشطة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان، ونصح بعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
كما نبه سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب ليلاً.
ونبه كذلك مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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