شكرا لاهتمامكم بخبر توقعات شركات الأبحاث لنتائج “سابك” في الربع الرابع 2022 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن توقعات شركات الأبحاث لنتائج “سابك” في الربع الرابع 2022



أصدرت شركة الأبحاث توقعاتها للنتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” في الربع الرابع 2022، والتي يتم الكشف عنها رسميا غدا الثلاثاء.

وقدرت شركات الأبحاث أن تنخفض أرباح “سابك” بنسب تتراوح بين 49% إلى 70%.

وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي كابيتال، مازن السديري، في مقابلة سابقة مع “العربية”، إن مستوى أسعار البتروكيماويات انخفضت في الربع الرابع من 2022، لأقل مستوى في آخر 5 سنوات، ولذلك لا يتوقع أن تكون نتائج القطاع جيدة في ذلك الربع.

وقدرت “الراجحي المالية”، انخفاض أرباح “سابك” 65% إلى 1.73 مليار ريال في الربع الرابع من 2022.

فيما توقعت “الجزيرة كابيتال”، أن تحقق شركة “سابك” أرباحاً بنحو 2.53 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام 2022 بانخفاض 49% عن الربع المماثل من العام السابق.

من جانبها رجحت “الرياض المالية” انخفاض أرباح شركة “سابك” بنسبة 70% إلى نحو 1.5 مليار ريال، بينما توقعت “الأهلي المالية” أن تسجل “سابك” تراجعا في الأرباح بنسبة 52% إلى 2.38 مليار ريال.

كمنا توقعت “أصول وبخيت” أن تسجل “سابك” أرباحا بقيمة 2.2 مليار ريال في الربع الرابع 2022، بانخفاض 56% على أساس سنوي.

وتعقد “سابك”، غدا الثلاثاء، مؤتمرًا صحافيًّا لاستعراض أداء الشركة ونتائجها المالية السنوية في عام 2022.

وتراجع صافي أرباح “سابك” بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح “سابك” في الربع الثالث من 2022، بنسبة 76.8% مقارنة بصافي ربح نحو 7.93 مليار ريال في الربع الثاني من 2022.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح “سابك” بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.1 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.