شكرا لاهتمامكم بخبر سوق الأسهم السعودية تهبط دون الـ10 آلاف نقطة وسط تقلب أسواق النفط ومخاوف رفع الفائدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سوق الأسهم السعودية تهبط دون الـ10 آلاف نقطة وسط تقلب أسواق النفط ومخاوف رفع الفائدة



واصلت سوق الأسهم السعودية خسائرها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر بنسبة 0.66%، وسط تقلب في أسعار النفط ومخاوف رفع الفائدة.

وارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة، اليوم الاثنين، بعدما أوقفت روسيا الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي قبيل خفض كبير في الإمدادات من المقرر أن يسري في مارس/آذار لكن ارتفاع الدولار والمخاوف من الركود حدا من المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 76.68 دولار للبرميل بارتفاع 36 سنتا، أو 0.5%، بينما زادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.4%، إلى 83.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:50 بتوقيت غرينتش. وأغلق خاما القياس على ارتفاع أكثر من 90 سنتا يوم الجمعة.

وخسر مؤشر “تاسي” نحو 66.79 نقطة دون حاجز الـ 10 آلاف نقطة عند 9984.99 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.18 مليار ريال، حتى منتصف الجلسه.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 121 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 80 شركة من إجمالي 224 شركة.

وكانت أسهم شركات: تهامة، والسعودي الألماني الصحية، وسلامة، والأسماك، والرياض الأكثر ارتفاعًا بنسب تراوحت بين 9.9% و4.23%، أما أسهم شركات: مجموعة تداول، والمواساة، وأمريكانا، وتنمية، وأكوا باور، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب تراوحت بين 7.59% و3.07%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا في القيمة.