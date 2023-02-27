شكرا لاهتمامكم بخبر بمشاركة كيم كارداشيان.. “دولتشي آند غابانا” تعود للماضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن بمشاركة كيم كارداشيان.. “دولتشي آند غابانا” تعود للماضي



قدّمت دار Dolce&Gabbana مجموعتها من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين في عرض شهدته فعاليات أسبوع ميلانو للموضة. وقد شكّل هذا العرض منعطفاً في تاريخها كشف عن موقفها من وسائل التواصل الاجتماعي رغم اختيارها كسفيرة لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي تُعتبر إحدى أيقونات “السوشيال ميديا”.

عُرفت هذه الدار في السنوات الماضية بتجسيدها لصورة العائلة ولمفهوم الأناقة على الطريقة الإيطالية، ولكنها في مجموعتها الأخيرة التي حملت عنوان Sensuale عادت إلى أرشيفها في فترة تسعينيّات القرن الماضي لتُقدّم تحيّة إلى المرأة الفاتنة التي تتميّز بفائض من الأنوثة. بدأ العرض بتقديم مجموعة من البدلات النسائية المستوحاة من الخزانة الرجاليّة لتليها العديد من القطع التي تستحضر طراز الملابس الداخليّة بالإضافة إلى مجموعة من المعاطف ذات القصات الكلاسيكيّة والطابع العصري.

وقد تألّفت هذه المجموعة من حوالي 75 إطلالة تمّ تنفيذها بلوحة لونيّة اقتصرت فقط على 4ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأحمر، والذهبي.

إنه الموسم الثاني الذي تتعاون فيه دار Dolce&Gabbana مع نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي دخلت إلى أرشيف الدار واختارت مجموعة من القطع بهدف تجديدها.

وبعد الانتهاء من تحضير مجموعة الدار للخريف والشتاء المقبلين بدا لافتاً وجود عدّة قواسم مُشتركة بين هذه المجموعة وبين إحدى المجموعات التي سبق أن قدّمتها في العام 1992.

أرادت الدار من خلال المجموعة الجديدة توجيه رسالة تحثّ على كبح الاندفاع الأعمى للجمهور وراء وسائل التواصل الاجتماعي، وقد قال مصمما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا في كواليس العرض: “نحن لسنا ضدّ وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ما تُقدّمه ليس دائماً حقيقياً. نحن نريد تجريدها من ذلك والعودة إلى صورة النساء الحقيقيّات”.

وبعد ملاحظة الإقبال على البحث عن قطع للدار تعود إلى تسعينيّات القرن الماضي والعقد الأول من القرن العشرين، وملاحظة أن كيم كارداشيان نفسها تهوى جمع قطع من تلك الحقبة، أدركت الدار أن هناك جيلاً جديداً من النساء اللواتي يبحثن عن الطابع الأنثوي الذي اشتُهرت بتقديمه. وهي لبّت طلبهن عبر مجموعة جديدة من الأزياء التي تبحث في ماضي الدار عن قطع أيقونيّة تعيد تقديمها بأسلوب مُتجدّد مع الحفاظ على الطابع “الفينتاج” في هذا المجال.

تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dolce&Gabbana للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.