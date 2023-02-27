عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن العجز التجاري لتركيا يقفز 38% إلى 14.2 مليار دولار في يناير



أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، زيادة عجز التجارة الخارجية التركي 38.4% على أساس سنوي إلى 14.24 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، مع ارتفاع الواردات 20.7% والصادرات 10.3%.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن الواردات قفزت إلى 33.61 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بينما زادت الصادرات إلى 19.37 مليار دولار.

وبموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه في 2021، تسعى تركيا للتحول إلى تسجيل فائض في حساب المعاملات الجارية من خلال تعزيز الصادرات وخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم وتهاوي العملة خلال السنوات الماضية.

كانت وزارة التجارة التركية، قالت إن العجز التجاري للبلاد زاد 138.4% في 2022 عن العام السابق إلى 110.19 مليار دولار، بعد أن قفزت الواردات 34.3% إلى 364.4 مليار دولار، مقابل زيادة في الصادرات بواقع 12.9% إلى 254.2 مليار دولار.