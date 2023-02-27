شكرا لاهتمامكم بخبر الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع مدعومة بقفزة في قطاع التجزئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الأسهم الأوروبية تفتح على ارتفاع مدعومة بقفزة في قطاع التجزئة



فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين مدعومة بقفزة في أسهم قطاع البيع بالتجزئة بعد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي هذا العام بسبب مخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجع 1.4% الأسبوع الماضي.

وعززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة. وشهدت الآونة الأخيرة مؤشرات على تراجع ضغوط التضخم الأساسي في منطقة اليورو، لكن المخاوف لا تزال قائمة من احتمال استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متوقعا، وفق رويترز.

وارتفع المؤشر الأوروبي لشركات البيع بالتجزئة 1.5% مع صعود أسهم شركة هينيز اند موريتز (إتش اند إم) 3.9%.

وقفز سهم أسوشيتد بريتش فودز مالكة بريمارك 2% بعدما رفعت توقعاتها المالية للسنة المالية 2022-2023 بأكملها إثر أداء قوي لمتاجر بيع الملابس بالتجزئة في النصف الأول.

وتترقب الأنظار التقدير النهائي لثقة المستهلكين في منطقة اليورو لشهر فبراير/شباط الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم.