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“أداني” الهندية تسعى لاقتراض 400 مليون دولار مقابل أصولها في أستراليا

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عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “أداني” الهندية تسعى لاقتراض 400 مليون دولار مقابل أصولها في أستراليا

تجري مجموعة أداني الهندية، محادثات مع صناديق ائتمان عالمية لجمع ما يصل إلى 400 مليون دولار من الديون مقابل بعض الأصول في أستراليا، حسبما أفادت صحيفة “Economic Times”.

وتشمل الأصول منجم فحم “Carmichael” ومحطة تصدير شمال “Queensland” وهي ميناء رئيسي لصادرات الفحم بالإضافة إلى مزرعة شمسية في أستراليا.

وبحسب المصادر تلقت مجموعة أداني حتى الآن ورقتا شروط إرشادية من المقرضين المحتملين والتي تشمل صندوق التحوط “Farallon Capital Management”.

وكانت هيئة تنظيم الشركات الأسترالية في وقت سابق من هذا الشهر قالت أنها ستراجع تقرير Hindenburg الذي وجه اتهامات واسعة النطاق لمجموعة أداني منها إساءة استخدام الملاذات الضريبية الخارجية.

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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