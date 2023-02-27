عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية



أعربت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن أسفها ورفضها بشدة العقوبات الأميركية ضد شركات صينية. وقالت الخارجية الصينية، إنها سنتخذ إجراءات حازمة للرد على العقوبات الأميركية ضد شركات صينية

تنويه تم كتابه هذا الخبر بواسطه موقع المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حال البلد وانما تم نقله بمحتواه كما هو

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