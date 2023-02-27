عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مالكو وحدات “ملكية عقارات الخليج ريت” يقرون زيادة رأسماله بحد أعلى 250 مليون ريال



أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن موافقة مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت، على زيادة إجمالي أصول الصندوق من خلال طرح وحدات إضافية عينية ونقدية.

وذكرت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، أن الزيادة في رأس مال الصندوق تكون بين 250 مليون ريال بالحد الأعلى، ونحو 114.86 مليون ريال بالحد الأدنى.

وتهدف الزيادة إلى استكمال الاستحواذ على عقار الجادة التجاري الفندقي، والسداد الجزئي لمبلغ التمويل القائم على الصندوق.

ووافق مالكي وحدات الصندوق، على الملحق التكميلي لشروط وأحكام الصندوق والذي تم إعداده بشكل أساسي ليعكس زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.

وأقروا زيادة الحد الأعلى لتكاليف المحاسب القانوني للصندوق إلى 60 ألف ريال سنوياُ.