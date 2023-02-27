شكرا لاهتمامكم بخبر “ابني يتألم جداً”.. إصابة نجل الفنان محمد ثروت بمرض نادر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن “ابني يتألم جداً”.. إصابة نجل الفنان محمد ثروت بمرض نادر



تعرض نجل المطرب المصري محمد ثروت، المخرج أحمد ثروث، للإصابة بمرض مناعي نادر يسمى “متلازمة ميلر فيشر”.

“واحد في المليون”

إلى هذا، كشف الفنان محمد ثروت عن تفاصيل الحالة الصحية لنجله، قائلا: “الحالة ليست مستقرة حتى الآن”، مضيفا أن المرض الذي أصاب نجله لا تتعدى نسبة المصابين به الواحد في المليون.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة dmc المصرية “لسه الحالة مش مستقرة، وهو يتألم لأن المرض نادر الحدوث، متلازمة نادرة جدًا، وتصيب الجهاز العصبي وحالته تصيب واحدا في المليون، وبيضطروا لاتخاذ خطوات للعلاج”.

“الألم شديد جداً”

كما أضاف أن الألم الذي يتعرض له شديد جدًا، مشيرا إلى أن الأطباء يبذلون مجهودا كبيرا “وأنا مشفق عليه مما هو فيه”.

المفاجأة وفق الأب المسكين أن نجله “لم يكن هناك مؤشرً على حالته، وكان يواصل حياته ليلًا ونهاراً ليسعد الناس، فهو من أعاد محمد ثروت للغناء وقدم معي العديد من الأغاني”.

متلازمة نادرة

يشار إلى أن متلازمة ميلر فيشر تعد اضطرابًا نادرًا يتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي للأعصاب وتسبب مشاكل في حركات العين والوجه والتنسيق والتوازن.