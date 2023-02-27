عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن تابعة لـ”الكيميائية السعودية” تحصل على موافقة “الطاقة” لتخصيص الغاز لأحد مشاريعها



أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، من خلال إحدى شركاتها التابعة الشركة الكيميائية السعودية المحدودة، بالشراكة مع شركة محلية، عن حصولهما على خطاب من وزارة الطاقة لتخصيص الغاز الكافي لإنشاء مشروع لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية قدرها 440 ألف طن سنوي ونترات الأمنيوم بطاقة إنتاجيه قدرها 300 ألف طن سنوي.

وذكرت الشركة “الكيميائية السعودية”، في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين، أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، وتكمن أهميته في توفير المواد الخام اللازمة لعدد من الصناعات التحويلية في الأسواق المحلية، ومن أهمها المتفجرات المدنية والعسكرية، وقود الصواريخ والمواد الدافعه، وأملاح الصهر المستخدمة في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وكذلك بعض المستلزمات والصناعات الدوائية.

وأوضحت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي لهذا المشروع حالياً، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات بشأن المشروع في حينه.