شكرا لاهتمامكم بخبر الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع



استقر الدولار قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الاثنين بعدما دعمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التوقعات بأن يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعا كبيرا في إنفاق المستهلكين الأميركيين في يناير/كانون الثاني مع تسارع وتيرة التضخم. وزاد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المؤشر المفضل لدى المركزي الأميركي لقياس التضخم، بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعدما زاد 0.2% في ديسمبر/كانون الأول.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.038% إلى 105.21 مقتربا من أعلى مستوى في سبعة أسابيع البالغ 105.32 الذي لامسه يوم الجمعة بعد نشر البيانات التي جاءت أعلى من المتوقع.

وزاد المؤشر 3% في فبراير/شباط ومن المنتظر أن ينهي سلسلة خسائر دامت أربعة أشهر بينما يُعدل المستثمرون توقعاتهم باستمرار ارتفاع الفائدة الأميركية لفترة أطول.

وتستوعب الأسواق الآن احتمال أن تصل أسعار الفائدة إلى ذروتها عند 5.4% في يوليو/تموز وأن تظل فوق الـ5% حتى نهاية العام.

واستقر اليورو دون تغير يذكر قرب أدنى مستوى في 7 أسابيع البالغ 1.0536 دولار الذي سجله يوم الجمعة. وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملة عند 1.1943 دولار بانخفاض 0.01% خلال اليوم.

وارتفع الين الياباني 0.12% إلى 136.29 ين للدولار بعدما انخفض لأدنى مستوى في أكثر من شهرين عند 136.58 ين للدولار في وقت سابق من الجلسة.

وخسر الدولار الأسترالي 0.25% ليبلغ 0.671 دولار بعدما اقترب من أدنى مستوى في شهرين عند 0.6705 دولار. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.28% أمام العملة الأميركية إلى 0.614 دولار.