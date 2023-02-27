شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء.. ولحظة وداع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن اتفرج أول رائد عربي ينطلق بأطول رحلة للفضاء.. ولحظة وداع



بعدما استعدت شركة استكشاف الفضاء الشهيرة سبيس إكس (SpaceX)‏ مع مالكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، لإرسال طاقم من رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، انطلقت الرحلة صباح اليوم الاثنين.

وانضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ومعه آخر روسي واثنين أيضاً إلى الرحلة، وذلك ضمن مهمة طويلة المدى تصل 6 شهور.

إكمال التجهيزات

وانطلق الفريق من قاعدة كيب كانافيرال في مركز كينيدي للفضاء على متن المركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” والتي يحملها الصاروخ “فالكون 9″، ضمن البعثة 69 التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.

أتى ذلك بعدما أكمل طاقم المهمة التحضيرات النهائية ليوم الإطلاق، فيما تم الانتهاء من وضع الصاروخ “فالكون 9″، والمركبة الفضائية “سبيس إكس دراجون انديفور” على منصة الإطلاق.

فيديوهات للحظة الوداع

في حين انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة وداع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبيل الانطلاق، حيث ظهر يركب المركبة بينما يلوح له الناس من حوله مودّعين.

وكان النيادي قد أكد أنه يتمتع بمعنويات عالية وجاهزية كبيرة وأن الاستعدادات تسارعت حالياً لإجراء الطاقم الأساسي محاكاة دقيقة لعملية الإطلاق والدخول للمركبة الفضائية وتجربة ارتداء البدلة الخاصة بالمهمة.

كذلك أوضح في تصريحات صحافية لوسائل إعلام محلية قبيل ساعات من الانطلاق، بأن الفريق أجرى في نهاية اليوم الماضي بعض التمارين الرياضية لتعزيز الاستعداد النفسي لفريق المهمة.

أبحاث متقدمة

يشار إلى أن مهمة “كرو 6″، هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ 6 شهور.

وأطلقها مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية.

كما اعتبرت تعتبر كذلك جزءاً من البعثة الاستكشافية 69.

ويضم الفريق ستيفن بوين قائد المهمة من وكالة ناسا، ووارين هوبيرغ قائد المركبة، وأندري فيدياييف اختصاصي المهمة، كما سينضم رواد الفضاء نيكولاي شاب، وأوليج كونونينكو، ولورال أوهارا، إلى الفريق لاحقاً.

وسيجري الرئد الإماراتي النيادي خلال المهمة سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي.