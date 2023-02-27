عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن مصر وجهة سياحية “ميسورة” للسياح البريطانيين



أظهرت أحدث نتائج مؤشر “Post Office Holiday Money Index”، عودة مصر سريعاً كوجهة مفضلة للمسافرين البريطانيين، لقضاء العطلات بأسعار معقولة.

يأتي ذلك، بعدما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 72% على أساس سنوي مقابل الجنيه المصري بين فبراير من العام الماضي ويناير من العام الحالي، حيث بات يمكن للبريطانيين الحصول على 210 جنيه مصري إضافية، على نفس مبلغ 500 جنيه إسترليني يتم تغيرها، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن أعداد السياح القادمين إلى مصر تعافت تدريجياً، بعد المخاوف الأمنية والوباء.

من جانبه، قال مدير المحفظة في “بوست أوفيس”، إد داتون: “وجهة مثل شرم الشيخ قد تكون أرخص بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري مقابل الجنيه الاسترليني”.

وجاءت النتائج في أعقاب عام سافر فيه البريطانيون إلى أماكن أبعد، على الرغم من انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل معظم العملات الرئيسية العام الماضي، بما في ذلك اليورو والدولار، مما أثر على القوة الشرائية في الخارج.