شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار النفط دون تغيير مع مواصلة روسيا خفض الإنتاج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكرا على اهتمامكم بهذا الخبر الحصري عن أسعار النفط دون تغيير مع مواصلة روسيا خفض الإنتاج



لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، حيث واصلت روسيا خططها لخفض إنتاجها على نحو أكبر لدعم الأسعار، في حين تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاطر المتزايدة الناجمة عن التضخم العالمي.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 76.36 دولار للبرميل بارتفاع 4 سنتات أو 0.05%، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.02% إلى 83.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت غرينتش.

وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25% في مارس/آذار بالمقارنة بشهر فبراير/شباط، لتتجاوز تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في السابق بنسبة 5% من إنتاجها خلال الشهر الحالي.

وعلى الرغم من أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو/أيار 2021، فقد ارتفعت الأسعار في وقت مبكر من اليوم الاثنين قبل تقليص بعض المكاسب.

وتراجعت أسعار النفط بنحو السدس منذ 24 فبراير/شباط 2022 عندما بدأت القوات الروسية غزو أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة التكرير البولندية بي.كيه.إن أورلين يوم السبت، إن روسيا أوقفت إمدادات النفط إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا، وذلك بعد يوم من تسليم بولندا أولى دباباتها من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا.

وبعد أسبوعين من الغزو، قفزت الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ ما يقرب من 128 دولارا للبرميل بسبب مخاوف بشأن الإمدادات، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقالت المحللة في سي.إم.سي ماركتس، تينا تينج، إن “بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني لشهر فبراير ستكون أساسية لتوجيه أسعار النفط لهذا الأسبوع. سيعزز انتعاش البيانات الاقتصادية الصينية المعنويات ويحسن توقعات الطلب”.