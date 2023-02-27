اجدع من صافيناز.. مي عز الدين تثير الجدل بسبب إطلالتها الأخيرة..ومتابع كنتي فين يا فنان.

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كواليس مسلسل سوق كانتو للنجمة مي عز الدين الذي يعرض في رمضان المقبل التي أثارت جدلاً واسعاً حول ظهور الفنانة مي عز الدين.

تعرضت مي عز الدين للهجوم ، خاصة وأن البعض أكد أنها غير مناسبة لشخصية في العقد الثاني من القرن الماضي ، حيث تدور أحداث المسلسل في هذه الفترة الزمنية.

نشرت مي عز الدين صورا من كواليس مسلسل سوق كانتو المقرر عرضه في موسم رمضان 2023 برفقة الفنان أمير كرارة وعلقت على الصور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

رد صناع مسلسل سوق كانتو على الاتهامات الموجهة للفنانة مي عز الدين حيث أكدوا أن مي عز الدين تجسد شخصية فتاة يونانية وليست مصرية حيث صممت ملابسها. لتتناسب مع ملابس اليونانيات المقيمة في مصر خلال هذه الفترة الزمنية.