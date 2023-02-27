اجدع من سما المصري .. ميريام كلينك تتجاوز الخطوط الحمراء بإطلالة مجنونة بالاسود المفتوح..ومتابع دي كسحت الكل

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت النجمة اللبنانية ميريام كلينك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة كبيرة من الصور لها من داخل غرفه نومها وكانت مرتدية ثوب نوم قصير شفاف بقميص وردي مفتوح.

وظهرت النجمة مريام كلينك في أكثر من وضع وهي جالسة على الأريكة بطريقة قوية وأخرى وهي تقف وتتباهى بنفسها وتنازلت كلينك عن شعرها وتم تزيينها بمكياج ناعم. حظيت صور ميريام كلينك بإعجاب المتابعين الذين غازلوا جمالها وإثارتهم فيما انتقدها البعض لإطلالتها الجريئة والتي أظهرت فيها بشكل صارخ سحرها.

لا تتوقف ميريام كلينك عن إثارة الجدل بإطلالاتها الجميله والقوية والمبالغ فيها كما وصفها البعض حيث تنشر أحدث صورها وأنشطتها على حسابها على Instagram وتظهر بملابس مفتوحة وتقوم بحركات موحية في غاية القوة منها صورتها مع الحصان وهي ترتدي ملابس النوم وصورة أخرى ترتدي فيها فستانًا أسود قصيرًا مكشوفًا من الأعلى تحتضن كلبين.

كانت ميريام قد أثارت الجدل بفيديو لها من بانيو الحمام وهي تغطي جسدها بالماء والصابون لكنها تتجاهل دائمًا الانتقادات التي تتلقاها بسبب صورها القوية التي تنشرها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بل وتثير الجدل حول منتقديها بصور أكثر قوة