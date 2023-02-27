بدون خجل ولا حياء منها.. ميريام كلينك تظهر بملابس صيفية باللون الاحمر مفتوحة علي البحري… مش هتصدق لابسة إيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت ملكة جمال العالم التي هزت قلوب المتابعين بسبب ظهورها المتكرر باطلالات جذابه تخطف الانظار ميريام كلينك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو انستجرام عددًا من الصور التي أثارت إعجاب الجمهور خاصة أنها ظهرت كعادتها بشكل مثير للجدل.

واعتمدت على الجمال والروعه كثيرًا في الصورة التي نشرتها أثناء جلوسها في مدينة الألعاب وارتداء ملابس سوداء تبرز بشكل كبير سحرها وأنوثتها الطاغية وقوامها المتناسق والرشيق للغايه في الصور.

كما ظهرت مؤخرًا وهي ترقص على أنغام واحدة من الأغاني وخضوعها لجلسة تصوير جديدة كما نشرت صورة جديدة له وهي جالسة على الأرض في أحد شوارع بيروت برفقة كلبها الذي خضع لجلسة تصوير معها.

واوضحت النجمة مريام كلينك عن الأسباب التي تجعلها تنشر هذه الصور والفيديوهات القوية وكانت قد أعلنت في وقت سابق عن هدفها بنشر صورها غير اللائقة من أجل الحصول على أعلى نسبة من الإعجابات والتعليقات حتى لو كانت سلبية وقالت صراحة عندما أنشر صورًا خارجية أتعرض لكثير من الانتقادات والتعليقات ولكن عندما أكون نشر صورة لائقة لا أحد يعلق عليها.