اجدع من انجي خوري.. هيفاء وهبي تبهر الجمهور بإطلالة شبابية بالابيض والاسود المفتوح تظهر فيها جمالها وانوثتها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمجموعة جديدة من الصور عبر منشور على حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات على إنستجرام.

كالعادة شاركت الفنانة هيفاء وهبي إطلالتها وأحدث جلسات التصوير الخاصة بها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفي أحدث ظهور لها ظهرت هذه المرة بلوك رياضي مختلف حيث كانت ترتدي بنطال أسود غير رسمي وسروال أسود. وقميص أبيض مخطط من كريستين ديور.

أما بالنسبة لشعرها ، فلم تتكلف في استخدام المكياج وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بصوره في غايه الروعه والجمال حيث جمعت شعرها بلمسات بسيطة من المكياج وأحمر الشفاه الكشمير.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي هي أغنية ولاد التي ظهرت على قناتها الرسمية على موقع الفيديو العالمي في العاشر من أكتوبر الماضي وحققت الأغنية أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ إطلاقها. إطلاق حتى الآن.