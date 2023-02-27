مايوه شرعي .. إطلالة لـ رزان مغربى تخطف الانظار من أمام البحر بالاحمر القصير..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - معروفة دئما بأنوثتها و جمالها واناقتها ورشاقتها انها النجمة التي تظهر دئما علي الساحة الفنية انها الجميلة رزان مغربي التي نشرت مواخر عدة صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

حيث نشرت رزان مغربي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على حسابها علي انستجرام وظهرت بإطلالة قوية وهي ترتدي ملابس السباحة الحمراء.

وكان أحدث ظهور للنجمة رزان مغربي هو تعاقدها مع قناة هاي حيث تعود إلى الشاشة من خلال برنامج منافسة مختلف من نوعه يشارك فيه الجمهور ويقدم جوائز ذهبية ونقدية قيّمة.

ومن أشهر البرامج التي قدمتها رزان مغربي معظم برامج السقا والعديد من البرامج المتنوعة في مصر والوطن العربي يشار إلى أن آخر أعمال رزان مغربي هو مسلسل ضحك الباكي الذي يتناول بالإضافة إلى حياة الريحاني حقبة مهمة في تاريخ مصر الحديث ، وما شهدته الحركة الفنية في مصر. بداية القرن الماضي.