كسحت جورجينا.. عارضة الأزياء العالمية ديمي روز تظهر أنوثتها باحدث إطلالة لها بالاحمر المفتوح علي البحري..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - ظهورها المتكرر علي مواقع التواصل الاجتماعي جعلها تتصدر المشهد بسبب الاطلاله الجميلة والرائعة التي خطفت بها قلوب المتابعين نحوها بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره حيث ظهرت عارضة الأزياء العالمية الأمريكية ديمي روز باحدث إطلالة لها علي صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تركب دراجة وتتجول في الشوارع مرتدية ملابس السباحة الحمراء المكونة من حمالة صدر فضيحة وخيط.

اعتبر الجمهور أن روز بالغت في خطوطها الحمراء في جلسة التصوير هذه وكانت ديمي روز قد كشفت عن المزيد من الصور من جلسة التصوير التي خضعت لها خلال الساعات الماضية ، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.

أظهرت ديمي روز بدون اي شئ عليها ووضعت سترة حمراء طويلة على كتفيها وارتدت أحذية جلدية شتوية.

نشرت عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صوراً من أحدث جلسة تصوير لها.

ديمي روز ، عارضة الأزياء البريطانية ، ولدت في 27 مارس 1995 في برمنغهام ، المملكة المتحدة.