كما ولدتهـ امها تماما.. ديمي روز كما خلقها الله وهي مستلقية على السرير بالاحمر المفتوح.. والجمهور في ذهول

عدن - ياسمين عبد العظيم - ليست المره الاولى التي تظهر فيها باطلالة ساحرة وقوية للغاية وتظهر فيها جمالها وانوثتها وقومها المتناسق والرشيق للغايه انها عارضة الأزياء العالمية ديمي روز نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صوراً لأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها على موقع انستغرام والتي اتسمت بالجمال والروعه.

أثارت الصور الأخيرة للعارضة ديمي روز جدلًا بين المتابعين حيث ظهرت وهي لا ترتدي اي ملابس تدفقت تعليقات المتابعين مع الإعجابات والتعليقات على صورها الأخيرة مؤكدة أنها تبدو مثيرة دائمًا.

بدت ديمي قوية للغاية بإطلالتها التي وصفها الجمهور بأنها ظهرت بدون ملابس مما عرّضها للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين الذين اعتبروا أن ديمي تعمدت الإساءة بهذه الإطلالة بينما أشاد آخرون بإطلالتها التي أعجبوا بها.

ودئما ما تعتمد ديمي روز الظهور بهذه الإطلالة ظهرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز عارية أثناء السباحة عبر ميزة القصص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد أن نشرت مقطع فيديو ظهر أثناء السباحة في مكان عام.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو واعتبروا أنه تجاوز الخطوط الحمراء.