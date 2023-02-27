بكل وقاحة.. تصريح صادم من سمية الخشاب لست نادمة على تقديم مشاهد قوية.. والجمهور في ذهول مما حدث

عدن - ياسمين عبد العظيم - منذ ان ظهرت في الافلام والمسلسلات المصرية وهي تقوم بعمل كبير جدا انها الفنانه الجميله سميه الخشاب التي ظهرت في العديد من الافلام وكان الفيلم الاقوي لها والتي تصدرت من خلاله مواقع التواصل الاجتماعي فيلم كلمني شكرا.

وفي تصريحات للنجمة سميه الخشاب أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنها لا تندم على مشاهدها القوية لأنها تعتبرها نقلة في حياتها الفنية.

و أضافت في مقابلة تلفزيونية أنها قررت اعتزال الكواليس القوية استجابة لرغبة جمهورها أولاً ثم تنفيذاً لظروف زوجها الجديد.

و أكدت سمية أنها جيدة في جميع الأعمال المنزلية سواء الطبخ أو التنظيف أو الخياطة مشيرة إلى أن زوجها لا يأكل إلا من يديها.

و أوضحت الفنانة أنها رفعت دعوى ضد المنتج محمد فوزي ، من أجل الحصول على باقي مستحقاتها المالية مقابل دورها في مسلسل “وراثة الريح” ، بعد فشل المفاوضات الودية.