صور صدمت الجميع.. صورة قوية تجمع محمد رمضان مع فنانة مشهورة على السرير في غرفة نومها..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة من خلف كواليس تصوير مسلسل جعفر العمدة الذي جمع الفنان المصري محمد رمضان والممثلة المصرية منة فضالي.

وشارك الفنان محمد رمضان ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) ، صورة جمعته مع الفنانة منة فضالي ، وظهر الاثنان وهما جالسان على السرير ، مما أدى إلى انتشار واسع. الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ظهرت النجمة الكبيرة التي اثارت الجدل حولها ومواقع التواصل الاجتماعي انستجرام مواخر بعد تداول فيديوهات وصور لها مع مخرج خالد يوسف ولكن ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بعدة صور لا مسلسل الذي سوف يعرض في رمضان المقبل وهو مسلسل جعفر العمدة التي تشارك فيها النجمة منه فضالي مع النجم المشهور والكبير محمد رمضان.

وأثارت الصورة جدلًا وغضبًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الجمهور أن الصور كانت جريئة جدًا ولا تليق بمسلسل سيعرض خلال شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يضم عددا كبيرا من الممثلين منهم محمد رمضان ، إيمان العاصي ، منة فضالي ، زينة ، هالة صدقي ، مي كساب ، أحمد داش ، هايدي كرم ، فريدة سيف النصر. وغيرهم ، والعمل من تأليف وإخراج محمد. سامي